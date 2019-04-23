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Из Пхеньяна во Владивосток перевезен лимузин Ким Чен Ына

09:22, 23.04.2019 1
Из Пхеньяна во Владивосток перевезен лимузин Ким Чен Ына
Фото: pixabay.com

Лимузин главы КНДР Ким Чен Ына привезли грузовым бортом из Пхеньяна во Владивосток во вторник, 23 апреля.

Автомобиль был доставлен на самолете Ил-76. Очевидцам удалось заснять процесс выгрузки лимузина черного цвета с плотно тонированными стеклами, передает «Интерфакс».

Позже машина была замечена в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.

Напомним, сегодня появилась информация о дате и месте встречи президента РФ Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына. Предварительно, переговоры должны состояться в четверг, 25 апреля, во Владивостоке.

Общество
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:36
    Бронепоезд Ким Чен Ына надо встречать на бронепоезде Троцкого с надписями "Да здравствует Мировая марксистская революция!!!" и "Смерть Мировому капиталу!!!".

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