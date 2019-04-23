Из Пхеньяна во Владивосток перевезен лимузин Ким Чен Ына

Лимузин главы КНДР Ким Чен Ына привезли грузовым бортом из Пхеньяна во Владивосток во вторник, 23 апреля.

Автомобиль был доставлен на самолете Ил-76. Очевидцам удалось заснять процесс выгрузки лимузина черного цвета с плотно тонированными стеклами, передает «Интерфакс».

Позже машина была замечена в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.

Напомним, сегодня появилась информация о дате и месте встречи президента РФ Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына. Предварительно, переговоры должны состояться в четверг, 25 апреля, во Владивостоке.