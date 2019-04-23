СМИ назвали дату и место встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына

Президент России Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын встретятся в четверг, 25 апреля, в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский во Владивостоке.

Делегация из 230 человек вместе с северокорейским лидером прибудут на территорию Россиию на бронированном поезде за день до мероприятия. Ким Чен Ын расположится в номере люкс в кампусе вуза.

После переговоров глав двух государств Путин отправится в Пекин для участия во втором форуме китайской инициативы «Пояс и путь», передает «Коммерсант» со ссылкой на источник.

Ким Чен Ын останется во Владивостоке, где посетит ряд мест, в том числе и те, в которых побывал его отец Ким Чен Ир в ходе визита в Россию в 2002 году.

Напомним, ранее сообщалось, что Ким Чен Ын в России может посетить корабль Тихоокеанского флота.