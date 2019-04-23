Депутат Госдумы РФ предложил обменять украинских моряков на Порошенко

Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет заявил о возможности обменять украинских военных моряков, задержанных в ноябре прошлого года, на уходящего с поста президента Украины Петра Порошенко.

Предложение парламентария прозвучала на фоне слов лидера второго тура президентских выборов Украины Владимира Зеленского о том, что его задачей станет «возвращение арестованных в России моряков».

«Порошенко надо привлечь к ответственности, а моряков украинских отпустить. Это Порошенко должен вместо них находиться в тюрьме и ответить по всей строгости закона как военный преступник за свои преступные приказы и спланированную в Керченском поливе провокацию», — сказал «РИА Новости» Шеремет.

Также он выразил надежду на то, что с приходом к власти Зеленского Россия и Украина смогут решать вопросы «в другом формате».

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники с боем задержали три украинских корабля. Сейчас украинские моряки обвиняются в нарушении госграницы РФ. Однако Киев утверждает, что это Москва выступила агрессором в инциденте.

