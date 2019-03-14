Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о дефибрилляторах в общественных местах

Госдума приняла в первом чтении законопроект о размещении дефибрилляторов в общественных местах и их использовании неограниченным кругом лиц.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал, что использование автоматических наружных дефибрилляторов — распространенная мировая практика.

Он уточнил, что в случае принятия закона такие устройства появятся в нашей стране в аэропортах, на вокзалах и других местах массового скопления людей.

«Это позволит спасти тысячи жизней, потому что при внезапной остановке сердца счет идет на минуты», — подчеркнул Володин.

Также председатель Госдумы предложил пригласить на рассмотрение законопроекта во втором чтении представителей Минздрава РФ и медицинского сообщества, сообщается на сайте Госдумы РФ.

Напомним, что в прошлом году Минздрав России предложил разместить дефибрилляторы в общественных местах и разрешить их использование людям без медицинского образования.