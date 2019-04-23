Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер»

Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер». Параллельно банк регистрировал десятки связанных с ним товарных знаков: от Sber In Move до «Сберкот», следует из базы данных «СПАРК».



Директор НФ «Центр правовой защиты интеллектуальной собственности», адвокат Владимир Энтин заявил, что зарегистрировав товарный знак «Сбер», банк может в дальнейшем использовать любые комбинации с этим словом, например «Сбертакси» или «Сбермульт», не подавая на отдельный патент, пишут «Ведомости».

В декабре глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что из названия кредитной организации может пропасть слово «банк». В том же месяце банк зарегистрировал 17 доменов, больше половины которых содержат сочетание sber в названии. Также был приобретен домен sber.ru.

