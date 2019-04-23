Новости экономики

08:47 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер»

07:23, 23.04.2019
Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер»
Фото: commons.wikimedia.org / КонстантинЕвстегнеев1996

Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер». Параллельно банк регистрировал десятки связанных с ним товарных знаков: от Sber In Move до «Сберкот», следует из базы данных «СПАРК».

Директор НФ «Центр правовой защиты интеллектуальной собственности», адвокат Владимир Энтин заявил, что зарегистрировав товарный знак «Сбер», банк может в дальнейшем использовать любые комбинации с этим словом, например «Сбертакси» или «Сбермульт», не подавая на отдельный патент, пишут «Ведомости».

 В декабре глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что из названия кредитной организации может пропасть слово «банк». В том же месяце банк зарегистрировал 17 доменов, больше половины которых содержат сочетание sber в названии. Также был приобретен домен sber.ru.

ЭкономикаБанки
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Фондовый рынок

Новости партнеров