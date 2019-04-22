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В Перми отель «Жемчужина» переведут под бренд Holiday Inn

21:53, 22.04.2019
В Перми отель «Жемчужина» переведут под бренд Holiday Inn
Фото: google.com/maps / скриншот

Владельцы пермского отеля «Жемчужина» проводят ребрендинг. Он войдет в международную сеть гостиниц Holiday Inn.

Договор франшизы уже заключен на срок 20 лет с возможностью пролонгации, пишет «Коммерсант».

В число новых собственников отеля вошли в том числе бывшие топ-менеджеры УК BS Hospitality.

Отель принадлежит АО «Стройиндустрия», 60% которого сечас контролирует бизнесмен Михаил Белебезьев. Еще 36,72% - у ООО «Эвентус Преимум Проперти», учредителем которого является АО «Стройиндустрия».

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