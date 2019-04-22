Новости экономики

20:33 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

ФАС перенесла рассмотрение дела нефтетрейдеров «Солид — товарные рынки» и «А-Ойл»

19:53, 22.04.2019
ФАС перенесла рассмотрение дела нефтетрейдеров «Солид — товарные рынки» и «А-Ойл»
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России перенесла на 27 мая рассмотрение дела о нарушениях среди нефтетрейдеров. Ведомство считает, что к росту цен на бензин могли привести действия АО «Солид — товарные рынки» и ООО «А-Ойл».

Дело планируется рассмотреть 27 мая, передает агентство «Прайм».

По версии ФАС, между двумя компаниями возник картельный сговор, что привело к скачку стоимости бензина Аи-92, Аи-95, Аи-98.

Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело, против крупнейшего трейдера нефтепродуктов: «Солид — товарные рынки». В СКР считают, что компания манипулировала рынком.

ЭкономикаФинансы
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Фондовый рынок

Новости партнеров