ФАС перенесла рассмотрение дела нефтетрейдеров «Солид — товарные рынки» и «А-Ойл»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России перенесла на 27 мая рассмотрение дела о нарушениях среди нефтетрейдеров. Ведомство считает, что к росту цен на бензин могли привести действия АО «Солид — товарные рынки» и ООО «А-Ойл».

Дело планируется рассмотреть 27 мая, передает агентство «Прайм».

По версии ФАС, между двумя компаниями возник картельный сговор, что привело к скачку стоимости бензина Аи-92, Аи-95, Аи-98.

Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело, против крупнейшего трейдера нефтепродуктов: «Солид — товарные рынки». В СКР считают, что компания манипулировала рынком.