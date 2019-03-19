СК возбудил уголовное дело против биржевого нефтетрейдера «Солид»

Следственный комитет РФ (СКР) возбудил уголовное дело по факту манипулирования рынком биржевым трейдером нефтепродуктов «Солид — товарные рынки».

В рамках дела сотрудники Следкома сегодня провели проверки в data-центр биржи СПбМТСБ ( «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа») и офис «Солид — товарные рынки». В результате была прервана торговая сессия. В 16.00 торги возобновились, сообщает «Коммерсант».



Проверка проводилась из-за подозрений в картельном сговоре между «Солидом» и ООО «А-Ойл» на торгах СПбМТСБ. По версии ФАС, эти компании манипулировали рынком при торгах бензином и их действия могли «оказать влияние на общий рост цен на нефтепродукты в 2018 году».

Ранее претензии к «Солиду» предъявляла «Роснефть». В компании заявили, что «Солид» и аффилированные с ним структуры «получают максимальные объемы биржевых продуктов на интересующих их базисах». В качестве протеста против «перекупщиков» «Роснефть» в ноябре 2018 года прекращала торги на бирже.