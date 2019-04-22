В Татарстане создадут аналог Booking.com для детских лагерей

В Татарстане создадут систему онлайн-покупки путевок в детские оздоровительные лагеря, в которой можно будет выставить рейтинг и присвоить звезды.

«Сервис очень похож на такой Booking, когда мы с вами выбираем те или иные отели, когда куда-то едем. Люди смогут не только оставлять отзывы, но и присваивать звезды. Будет общественное внимание этому уделено, и каждый из лагерей будет стремиться отвечать качеству», — сказал министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

В пилотном режиме через сервис можно выбрать путевку в один из четырех лагерей: «Пламя», «Пионер», «Мечта» и «Чайка», и оплатить ее в режиме онлайн, пишет «Татар-информ».

Ранее Фаттахов пообещал к лету 2019 года открыть несколько детских лагерей после капремонта.

