Губернатор Пензенской области пригласил Путина посетить строящийся город Спутник

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился с президентом России Владимиром Путиным.

В ходе разговора Белозерцев пригласил российского лидера посетить строящийся в регионе город Спутник.



«Это один из лучших проектов комплексной застройки, не считая, может быть, Москвы и Санкт‑Петербурга, в Российской Федерации. Благодарны будем, если Вы найдете возможность посетить Пензенскую область. Мы готовы Вам представить. Это современный проект, очень востребован населением», — цитирует главу Пензенской области пресс-служба Кремля.



Белозерцев отметил, что проект комплексной застройки Спутника был представлен Путину в 2008 году. На данный момент в городе проживают 30 тыс. человек.