Казанский суд наказал следователя полиции за утрату наркотиков

Фото: "Реальное время"

За утрату наркотиков — вещественных доказательств по четырем уголовным делам в Казани осужден бывший следователь отдела полиции «Савиново» Олег Сироткин. Свою вину он не признал, утверждая, что ответственность за пропавшие гашиш и «синтетику» должна нести его бывшая коллега.



Сироткина обвиняли в превышении полномочий и нарушении правил оборота наркотических средств.

Ново-Савиновский райсуд счел одну из этих статей излишне вмененной и 19 апреля наказал экс-полицейского уголовным штрафом в 30 тысяч рублей.

Как выяснило «Реальное время», преступление было совершено в ходе ночного «субботника» в ОП «Савиново» летом 2017 года, накануне проверки центрального аппарата МВД Татарстана.

Детали — в нашем материале.