В новую программу по переселению из аварийного жилья в РТ включили 86 домов

Фото: Олег Тихонов

В новую программу переселения из аварийного жилищного фонда на 2019—2024 годы включены 86 домов, признанных аварийными до 1 января 2018 года, сообщил сегодня на заседании Госсовета РТ премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Ранее «Реальное время» писало, что по завершившейся в 2018 году аналогичной программе было расселено 89 домов.

В феврале этого года мэр Казани Ильсур Метшин сообщал о планах включить в новую программу переселения 51 дом.