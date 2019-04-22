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В новую программу по переселению из аварийного жилья в РТ включили 86 домов

11:52, 22.04.2019
В новую программу по переселению из аварийного жилья в РТ включили 86 домов
Фото: Олег Тихонов

В новую программу переселения из аварийного жилищного фонда на 2019—2024 годы включены 86 домов, признанных аварийными до 1 января 2018 года, сообщил сегодня на заседании Госсовета РТ премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Ранее «Реальное время» писало, что по завершившейся в 2018 году аналогичной программе было расселено 89 домов.

В феврале этого года мэр Казани Ильсур Метшин сообщал о планах включить в новую программу переселения 51 дом.

ОбществоВласть Татарстан
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