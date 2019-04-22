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Дмитрий Медведев прокомментировал итоги выборов на Украине

10:55, 22.04.2019
Дмитрий Медведев прокомментировал итоги выборов на Украине
Фото: government.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что результат выборов президента Украины показал явный запрос на новые подходы при решении проблем в стране. Об этом он написал на своей странице в «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что новый президент Украины в отношении России будет придерживаться риторики, которую «он использовал в ходе предвыборной кампании». При этом имена и фамилии участников президентской гонки премьер-министр не стал называть.

Также Медведев пожелал новому украинскому руководству здравомыслия и «понимания глубинной ценности отношений народов наших стран».

Напомним, второй тур выборов президента Украины состоялся в минувшее воскресенье, 21 апреля. По последним данным, после обработки более 80% протоколов шоумен Владимир Зеленский набрал 73,12% голосов.

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