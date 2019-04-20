«Автостат» определил самые популярные автомобили в России

Самым продаваемым автомобилем в России стала Lada Granta. Данные приводит аналитическое агентство «Автостат».

Согласно опубликованной информации, с начала года автодилеры продали 28,6 тысячи новых Lada Granta. Показатель на 39% больше, чем за первые три месяца 2018 года.

На втором месте находится Lada Vesta с 27,8 тысячи единиц проданных автомобилей. На третьем — KIA Rio с 22,3 тысячи реализованных машин.

В десятку списка также вошли Hyundai Creta, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, LADA Largus, Renault Duster, Toyota Camry и Skoda Rapid.

Напомним, ранее эксперты рассказали, какие новые иномарки самые популярные в России.