Tesla вложит в свой завод в Шанхае около $7 млрд

Власти Китая оценивают объем инвестиций компании Tesla в завод, строящийся Шанхае, в 50 млрд юаней (около $7 млрд).

«Представители Tesla в Шанхае также подтвердили успешную реализацию проекта, который с инвестициями в размере около 50 млрд юаней станет крупнейшим производственным проектом с иностранным капиталом в истории Шанхая и первым для Tesla за пределами США», — сообщает госагентство КНР «Синьхуа».

Соглашение о строительстве завода было подписано Tesla еще в июле 2018 года. Однако уровень вложений в предприятие пока не назывался. Сообщалось, что оно будет выпускать модели Tesla Model 3 и постепенно сможет выйти на годовой объем производства до 500 тыс. автомобилей.

Завершить возведение сборочного цеха планируется в мае этого года, а уже к декабрю — начать выпуск электромобилей.