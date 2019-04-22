В Москве задержан бывший чиновник Минюста Армении

Бывший начальник Службы принудительного исполнения судебных актов (СПИСА) Минюста Армении Мигран Погосян задержан в Москве и арестован.

В пресс-службе Специальной следственной службы Армении сообщили, что в настоящее время решается вопрос о его экстрадиции в Армению, передает «Интерфакс».



В середине апреля Специальная следственная служба Армении обвинила Погосяна в присвоении в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями, экс-чиновник был объявлен в розыск.



Ранее в Челнах арестовали главу благотворительного фонда Армении. По версии следствия, председатель благотворительной организации в сентябре 2017 года обманом завладела суммой в 4 тысячи долларов США, обещая жительнице Еревана, что та, как дочь погибшего военнослужащего, будет обеспечена квартирой.

