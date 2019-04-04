Новости происшествий

09:27 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Челнах арестовали главу благотворительного фонда Армении

08:30, 04.04.2019
В Челнах арестовали главу благотворительного фонда Армении
Фото: "Реальное время"

В Набережных Челнах задержали и поместили в СИЗО объявленную в межгосударственный розыск за преступление в Армении председателя благотворительной общественной организации «Ай-Би-Си» Тунян А.А.

На родине ее заочно обвиняют в преступлении по статье 178 УК Республики Армения. По версии следствия, председатель благотворительной организации в сентябре 2017 года обманом завладела суммой в 4 тысячи долларов США (равной 231 тысяче рублей), обещая жительнице Еревана, что та, как дочь погибшего военнослужащего, будет обеспечена квартирой.

Вину в преступлении задержанная иностранка не признала, суд отправил ее под арест, сообщает пресс-служба Набережночелнинского горсуда.

Ранее в Казани освободили гражданина Ирака, обвинявшего в аферах под видом взяток за поступление в КФУ.

ПроисшествияБизнесОбщество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров