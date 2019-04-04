В Челнах арестовали главу благотворительного фонда Армении

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В Набережных Челнах задержали и поместили в СИЗО объявленную в межгосударственный розыск за преступление в Армении председателя благотворительной общественной организации «Ай-Би-Си» Тунян А.А.

На родине ее заочно обвиняют в преступлении по статье 178 УК Республики Армения. По версии следствия, председатель благотворительной организации в сентябре 2017 года обманом завладела суммой в 4 тысячи долларов США (равной 231 тысяче рублей), обещая жительнице Еревана, что та, как дочь погибшего военнослужащего, будет обеспечена квартирой.

Вину в преступлении задержанная иностранка не признала, суд отправил ее под арест, сообщает пресс-служба Набережночелнинского горсуда.

Ранее в Казани освободили гражданина Ирака, обвинявшего в аферах под видом взяток за поступление в КФУ.