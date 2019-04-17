В Москве суд продлил арест всем украинским морякам, задержанным в Керченском проливе

Лефортовский суд Москвы постановил продлить до 24 июля срок ареста всем 24 украинским морякам, задержанным в Керченском проливе за незаконное пересечение границы России.

Как сообщает «РИА Новости», слушания проходили в закрытом режиме для сохранения тайны следствия. Кроме того, эта мера направлена на обеспечение безопасности участников процесса.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три украинских корабля. При этом часть украинских моряков пострадали. В России их обвиняют в нарушении государственной границы. В Киеве считают, что агрессором является российская сторона.



В начале апреля президент Украины Петр Порошенко присудил награды задержанным морякам.