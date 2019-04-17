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В Москве суд продлил арест всем украинским морякам, задержанным в Керченском проливе

20:58, 17.04.2019
В Москве суд продлил арест всем украинским морякам, задержанным в Керченском проливе
Фото: pixabay.com

Лефортовский суд Москвы постановил продлить до 24 июля срок ареста всем 24 украинским морякам, задержанным в Керченском проливе за незаконное пересечение границы России.

Как сообщает «РИА Новости», слушания проходили в закрытом режиме для сохранения тайны следствия. Кроме того, эта мера направлена на обеспечение безопасности участников процесса.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три украинских корабля. При этом часть украинских моряков пострадали. В России их обвиняют в нарушении государственной границы. В Киеве считают, что агрессором является российская сторона.

В начале апреля президент Украины Петр Порошенко присудил награды задержанным морякам.

Происшествия
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