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Промышленность

Российский корвет "Гремящий" впервые вышел в море на ходовые испытания

13:28, 21.04.2019
Российский корвет
Фото: ru.wikipedia.org / Tungsten

Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" впервые вышел в море для проведения ходовых испытаний.

В пресс-службе Северной верфи рассказали, что  сегодня он отошел от достроечной набережной, передает ТАСС.

"Гремящий" - первый представитель проекта 20385. Он построен в результате модернизации базового проекта 20380. Водоизмещение кораблей этого типа составляет 2,2 тысячи тонн. На них устанавливается ракетный комплекс "Калибр-НК", зенитный ракетный комплекс "Редут" и противолодочный комплекс "Пакет".

Ранее стало известно о планах Минобороны РФ  построить две атомные подлодки «Борей-К» с крылатыми ракетам. В настоящее время субмарины серии «Борей» несут службу только с баллистическими ракетами.

ПромышленностьОПК
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