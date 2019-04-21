Российский корвет "Гремящий" впервые вышел в море на ходовые испытания

Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" впервые вышел в море для проведения ходовых испытаний.

В пресс-службе Северной верфи рассказали, что сегодня он отошел от достроечной набережной, передает ТАСС.



"Гремящий" - первый представитель проекта 20385. Он построен в результате модернизации базового проекта 20380. Водоизмещение кораблей этого типа составляет 2,2 тысячи тонн. На них устанавливается ракетный комплекс "Калибр-НК", зенитный ракетный комплекс "Редут" и противолодочный комплекс "Пакет".

Ранее стало известно о планах Минобороны РФ построить две атомные подлодки «Борей-К» с крылатыми ракетам. В настоящее время субмарины серии «Борей» несут службу только с баллистическими ракетами.

