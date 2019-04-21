В Киеве активистка Femen разделась на участке, где голосовал Зеленский
Активистка Femen разделась на избирательном участке в Киеве в тот момент, когда голосовал кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.
Уточняется, что во время прибытия Зеленского на участок к нему подошла голая женщина с лозунгом «Хватит насиловать страну». Охрана не подпустила активистку к кандидату, передает украинский сайт «Общественное радио».
Напомним, сегодня на Украине открылись избирательные участки для голосования во втором туре выборов президента. За должность борются Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.Общество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым