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Происшествия

Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 160 человек

10:20, 21.04.2019
Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 160 человек
Фото: pixabay.com

Число жертв серии взрывов на Шри-Ланке достигло 160 человек.

Инцидент произошел 21 апреля во время празднования Пасхи. Взрывы прогремели в трех отелях и одной церкви в Коломбо, а также в двух церквях в столичном пригороде Негомбо, передает Agence France-Presse

По предварительным данным, среди жертв есть иностранцы. Ранены более 300 человек. Информация уточняется.

Ранее сообщалось о 42 погибших при взрывах на Шри-Ланке.

Происшествия
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