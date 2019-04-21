Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 160 человек
Число жертв серии взрывов на Шри-Ланке достигло 160 человек.
Инцидент произошел 21 апреля во время празднования Пасхи. Взрывы прогремели в трех отелях и одной церкви в Коломбо, а также в двух церквях в столичном пригороде Негомбо, передает Agence France-Presse
По предварительным данным, среди жертв есть иностранцы. Ранены более 300 человек. Информация уточняется.
Ранее сообщалось о 42 погибших при взрывах на Шри-Ланке.Происшествия
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