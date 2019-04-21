СМИ сообщили о 42 погибших при взрывах на Шри-Ланке

В результате шести взрывов на Шри-Ланке погибли 42 человека, несколько сотен пострадали.

Взрывы практически одновременно прогремели в трех отелях и одной церкви в Коломбо. Также появилась информация о взрывах в двух церквях в столичном пригороде Негомбо, передает агентство Agence France-Presse.

На данный момент все подробности о терактах уточняются. Экстремистские группировки не взяли на себя ответственность за случившееся.

Напомним, ранее сообщалось, что пострадали в результате взрывов на Шри-Ланке около 80 человек.