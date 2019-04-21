Власти Уфы утвердили стоимость проезда на паромах

Администрация Уфы утвердила тарифы на услуги по перевозке пассажиров и багажа на водном транспорте. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Согласно документу, стоимость проезда по маршруту «Зеленый Мыс – Сипайлово» составляет 65 рублей. 32 рубля необходимо оплатить за переправу по маршрутам «Зеленый Мыс – Трамплин», «Зеленый Мыс – Дудкино», «Трамплин – Сипайлово», «Дудкино – Сипайлово».

Проезд по маршруту «Дудкино – Трамплин» стоит 25 рублей.

Также существует ряд льгот для проезда. Бесплатно можно провозить ручной багаж весом не более 36 кг.

Напомним, ранее сообщалось, власти Уфы готовы потратить до 3,5 млрд рублей на строительство третьего моста через Белую.