Власти Уфы готовы потратить до 3,5 млрд рублей на строительство третьего моста через Белую

Администрация Уфы объявила тендер на строительство третьего моста через реку Белая на южном выезде из города. Начальная стоимость контракта составляет 3,47 млрд рублей.

Закупка проводится в форме конкурса с ограниченным участием. Прием заявок проводится с 8 по 30 апреля, следует из сообщения на сайте госзакупок. Итоги планируется подвести 15 мая.

Заказчиком выступает Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы.

Согласно техзаданию, первый этап работ должен начаться в июне 2019 года и завершиться в ноябре 2021 года.

Скорее всего, речь идет о старом мосте, он уже был отремонтирован в 2018-м, но власти признали необходимость его полной реконструкции.



Напомним, что в Уфе уже имеются два моста через Белую. Из-за износа одного из них было решено построить третий, он должен быть возведен между двумя первыми. В феврале 2019-го врио главы Башкирии Радий Хабиров сообщал, что Минтранс РФ готов выделить 2 млрд рублей на строительство нового моста.