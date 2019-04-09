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Власти Уфы готовы потратить до 3,5 млрд рублей на строительство третьего моста через Белую

13:56, 09.04.2019
Власти Уфы готовы потратить до 3,5 млрд рублей на строительство третьего моста через Белую
Фото: ufacity.info

Администрация Уфы объявила тендер на строительство третьего моста через реку Белая на южном выезде из города. Начальная стоимость контракта составляет 3,47 млрд рублей.

Закупка проводится в форме конкурса с ограниченным участием. Прием заявок проводится с 8 по 30 апреля, следует из сообщения на сайте госзакупок. Итоги планируется подвести 15 мая.

Заказчиком выступает Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы.

Согласно техзаданию, первый этап работ должен начаться в июне 2019 года и завершиться в ноябре 2021 года.

Скорее всего, речь идет о старом мосте, он уже был отремонтирован в 2018-м, но власти признали необходимость его полной реконструкции.

Напомним, что в Уфе уже имеются два моста через Белую. Из-за износа одного из них было решено построить третий, он должен быть возведен между двумя первыми. В феврале 2019-го врио главы Башкирии Радий Хабиров сообщал, что Минтранс РФ готов выделить 2 млрд рублей на строительство нового моста.

ОбществоИнфраструктура Башкортостан
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