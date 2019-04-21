При взрывах в церквях на Шри-Ланке пострадали около 80 человек
Порядка 80 человек получили ранения при взрывах в церквях во время празднования католической Пасхи на Шри-Ланке.
Инцидент случился в воскресенье, 21 апреля. Взрывы произошли сразу в двух церквях, передает AFP со ссылкой на медиков.
Другие СМИ сообщили о взрывах в отелях в столице Шри-Ланки Коломбо.
В настоящий момент информация уточняется.
Напомним, ранее у здания посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель.Происшествия
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