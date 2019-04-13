У здания посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель

Около посольства России в Киеве произошёл взрыв высоковольтного кабеля.

По данным Национальной полиции Украины, в результате взрыва была повреждена брусчатка тротуара, никто не пострадал.

Полицейские начали проверку по факту инцидента. Представители «Киевэнерго» пояснили, что высоковольтный кабель принадлежит Юго-Западной железной дороге.

Напомним, в ноябре прошлого года Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по факту нападений на российские дипломатические учреждения на Украине.

По данным следствия, 25—26 ноября 2018 года неустановленные лица «с целью осложнения международных отношений между Украиной и Российской Федерацией» совершили нападение на здание посольства РФ в Киеве. Нападавшие забросали его территорию дымовыми шашками и другими пиротехническими изделиями.

26 ноября неизвестные совершили аналогичное нападение на здание генконсульства РФ в Харькове, из-за чего был нарушен нормальный порядок работы российского заграничного учреждения.