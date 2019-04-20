Супруга Дмитрия Быкова сообщила о положительных изменениях в состоянии писателя

Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в его состояния наметились положительные изменения

«Положительная динамика. Слышит и реагирует», — написала Лукьянова на своей странице в Facebook.

Супруга писателя добавила, что накануне врачи отменили лекарства, которые обеспечивали медикаментозный сон.

Накануне Лукьянова рассказала, что состояние Быкова стабильное, есть небольшие положительные изменения.



Напомним, 17 апреля в Уфе был экстренно госпитализирован писатель и журналист Дмитрий Быков. Позднее он был доставлен на лечение в Москву.

