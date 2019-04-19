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Жена Дмитрия Быкова сообщила об улучшении его состояния

21:25, 19.04.2019
Жена Дмитрия Быкова сообщила об улучшении его состояния
Фото: скриншот видео youtube.com

Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова рассказала, что его состояние стабильное, есть небольшие положительные изменения.

«Врач говорит, состояние стабильное. Небольшие изменения к лучшему есть, серьезных изменений нет», — написала она на своей странице в Facebook.

Напомним, 17 апреля в Уфе был экстренно госпитализирован писатель и журналист Дмитрий Быков. Вчера вечером он был доставлен на лечение в Москву.

Сегодня ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах Башкирии сообщил, что у Быкова обнаружили инфаркт головного мозга. Позже эту информацию опровергли издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

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