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Дочь Алсу вышла в финал шоу «Голос. Дети» с песней Началовой

23:36, 20.04.2019
Дочь Алсу вышла в финал шоу «Голос. Дети» с песней Началовой
Фото: скриншот видео youtube.com

Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, вышла в финал вокального конкурса «Голос. Дети» на Первом канале с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».

Как сообщается на сайте канала Микеллу Абрамову поддержали около 44% проголосовавших телезрителей.

Абрамова является членом команды украинской певицы Светланы Лободы.

Напомним, что в прошлом году победителем пятого сезона «Голос. Дети» стал Рутгер Гарехт из команды певицы Пелагеи. Соперниками Гарехта в суперфинале стали Анастасия Гладилина и София Федорова.

ОбществоКультура
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