Дочь Алсу вышла в финал шоу «Голос. Дети» с песней Началовой

Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, вышла в финал вокального конкурса «Голос. Дети» на Первом канале с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».

Как сообщается на сайте канала Микеллу Абрамову поддержали около 44% проголосовавших телезрителей.

Абрамова является членом команды украинской певицы Светланы Лободы.

Напомним, что в прошлом году победителем пятого сезона «Голос. Дети» стал Рутгер Гарехт из команды певицы Пелагеи. Соперниками Гарехта в суперфинале стали Анастасия Гладилина и София Федорова.

