Дочь Алсу вышла в финал шоу «Голос. Дети» с песней Началовой
Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, вышла в финал вокального конкурса «Голос. Дети» на Первом канале с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Как сообщается на сайте канала Микеллу Абрамову поддержали около 44% проголосовавших телезрителей.
Абрамова является членом команды украинской певицы Светланы Лободы.
Напомним, что в прошлом году победителем пятого сезона «Голос. Дети» стал Рутгер Гарехт из команды певицы Пелагеи. Соперниками Гарехта в суперфинале стали Анастасия Гладилина и София Федорова.
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