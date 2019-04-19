Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери мог стать компьютерный сбой

Настоятель собора Парижской Богоматери Патрик Шове предположил, что пожар в здании мог произойти из-за сбоя в компьютерной системе.

О какой именно компьютерной системе идет речь и какими она обладала функциями, господин Шове не уточнил.



Как сообщает Le Parisien, в качестве еще одной версии рассматривается вариант с неправильной работой временных лифтов, использующихся во время ремонтных работ.

Ранее представитель французской судебной полиции сообщил, что причиной пожара в соборе Парижской Богоматери может быть электрическое короткое замыкание.

Напомним, 15 апреля в Париже произошел пожар в Нотр-Дам-де-Пари. Собор, который является одним из символов Парижа и всей Франции, получил серьезные повреждения, но часть реликвий удалось спасти. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на реконструкцию собора потребуется 5 лет.