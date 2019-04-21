Казанский школьник сконструировал робота, предупреждающего об утечке газа в квартире

Школьник из Казани Артем Мухачев разработал газоанализатор, который сообщает владельцу квартиры об утечке газа в помещении. Разработка заняла второе место на IV Всероссийской научной конференции учащихся имени Н.И. Лобачевского



Мухачев учится в восьмом классе школы №122 Казани, а робототехнику и программирование подросток осваивает в Малом университете КФУ под руководством старшего преподавателя кафедры радиофизики Института физики КФУ Павла Корчагина.



Школьник рассказал, что идея разработать такое устройство возникла у него из-за того, что в последнее время из-за утечек газа происходит взрывы в домах.

Научный руководитель Мухачева сообщил что устройство можно модернизировать. Для этого необходимо создать централизованную сеть, состоящую из датчиков. Благодаря ней можно будет проводить мониторинг в целом здании, сообщает пресс-служба КФУ.



Напомним, что в конце марта в Казани произошел взрыв бытового газа и пожар. Мужчина, пострадавший при взрыве, скончался позднее в больнице.