Скончался пострадавший при взрыве газа в жилом доме Казани

Мужчина, получивший ожоги во время взрыва бытового газа и пожара в девятиэтажном доме в Казани, скончался сегодня в Республиканской клинической больнице. Информацию «Реальному времени» подтвердили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

В ведомстве уточнили, что мужчина умер из-за травм, несовместимых с жизнью.

Напомним, что накануне в Казани произошел пожар в жилом доме по проспекту Победы, 34. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение. На балконе они обнаружили пострадавшего. Он был доставлен в больницу.

В МЧС сообщили, что в результате взрыва газа и последующего пожара пострадали четыре квартиры.