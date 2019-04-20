Саратовская таможня изъяла более 40 тысяч поддельных духов Gucci и Givenchy

На территории Саратовской области изъято более 40 тысяч флаконов контрафактной парфюмерии.

В ходе проверочных мероприятий специалистами таможни совместно с полицейскими был остановлен грузовик, следовавший из Киргизии. В ходе осмотра было установлено, что 40 355 флаконов перевозимых духов являются контрафактными.

Среди наименований товаров — Givenchy, Giorgio Armani, Dolce & Gabbana, Gucci, Hermes и другие. Договорные отношения на использование брендов с владельцами груза не заключались, рассказали в пресс-службе Приволжского таможенного управления.

По предварительным данным, сумма ущерба составила более 116 млн рублей.

Напомним, ранее пермские таможенники уничтожили более 300 кг сыра.