Саратовская таможня изъяла более 40 тысяч поддельных духов Gucci и Givenchy
На территории Саратовской области изъято более 40 тысяч флаконов контрафактной парфюмерии.
В ходе проверочных мероприятий специалистами таможни совместно с полицейскими был остановлен грузовик, следовавший из Киргизии. В ходе осмотра было установлено, что 40 355 флаконов перевозимых духов являются контрафактными.
Среди наименований товаров — Givenchy, Giorgio Armani, Dolce & Gabbana, Gucci, Hermes и другие. Договорные отношения на использование брендов с владельцами груза не заключались, рассказали в пресс-службе Приволжского таможенного управления.
По предварительным данным, сумма ущерба составила более 116 млн рублей.
Напомним, ранее пермские таможенники уничтожили более 300 кг сыра.Общество
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