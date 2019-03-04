Пермские таможенники уничтожили более 300 кг сыра

В Перми представители региональной таможни изъяли 332 кг санкционного сыра. Вся продукция была уничтожена.

В ходе осмотра магазинов города чиновники от таможни и Россельхознадзора нашли 19 видов сыра из Италии, Германии, Австрии, Польши, Франции и Нидерландов, передает properm.ru.

Страна происхождения была указана на продаваемом товаре, а также на этикетках с надписями на иностранном языке. Товаросопроводительные и разрешительные документы представлены не были. Поэтому этот товар был изъят и уничтожен на полигоне ТБО в деревне Софроны.

Напомним, что на прошлой неделе санкционный сыр уничтожали в Саратове. Весь процесс высмеяли в соцсетях из-за «приговора», зачитанного одним из представителей власти.