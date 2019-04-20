В Башкирии неизвестные избили сторожа и ограбили церковь

В Стерлитамаке из церкви Иоанна Предтечи неизвестные похитили ящик с пожертвованиями прихожан.

Инцидент произошел в ночь с 19 на 20 апреля. Двое преступников проникли на территорию церкви. Охранник, заметивший злоумышленников, получил удар монтировкой по голове. После чего воры избили мужчину.

Предварительно, на момент ограбления в ящике могло находиться до 8 тысяч рублей, передает ProUfu.ru со ссылкой на источник.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, ведется поиск преступников. Охранник находится в тяжелом состоянии в больнице.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-учительница школы в Башкирии отправится в колонию-поселение за мошенничество.