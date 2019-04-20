ГИБДД планирует увеличить число вопросов в теоретическом экзамене на права
Госавтоинспекция планирует увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на получение водительских прав. Об этом заявил замначальника отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков.
Нововведения планируется ввести в конце 2019 году. Согласно поправкам, изменится также порядок оценки результатов экзамена. Каждой задаче будет присваиваться балл в зависимости от степени значимости задачи.
«Предположительно, в билете будет большее количество задач — например, 50, а количество баллов в них — 75, экзамен будет считаться сданным при количество баллов, например, 65», — цитирует Гилякова ТАСС.
По его словам, в случае неправильного ответа на некоторые вопросы экзамен может быть прекращен.
Напомним, ранее сообщалось, что ГИБДД отменит право на ошибку в теоретическом экзамене.Общество
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