ГИБДД отменит право на ошибку в теоретическом экзамене

Фото: Максим Платонов

Госавтоинспекция будет лишить права на ошибку людей, сдающих теоретический экзамен на получение водительских прав.

Как пишет «РИА Новости», сейчас прорабатывается «система дифференцированной оценки в зависимости от степени влияния экзаменационной задачи на безопасность дорожного движения». Неправильные ответы будут расцениваться «по степени возможных рисков в случае принятия такого неверного решения в реальной ситуации». Если потенциальный водитель даст неверный ответ в «условной ситуации, где принятие неверного решения спровоцирует ДТП», то экзамен для него будет закончен.

Ранее сообщалось, что в Госавтоинспекции намерены изменить теоретическую часть экзамена на получение водительских прав. Планируется создать разные билеты для разных категорий транспорта и ввести более гибкую систему штрафных баллов. Также в ведомстве хотят увеличить число задач в билетах.