Украинский генерал обвинил Россию в готовности развязать войну

Россия готова начать войну с Украиной уже в этом году. Об этом заявил украинский генерал Игорь Романенко в интервью изданию «Апостроф».

В качестве аргументов Романенко привел учения российских войск в непосредственной близости к украинским границам.

«На это [начало войны] им [российской армии] требуется от двух до четырех недель, чтобы задействовать войска и силы, которые расположены в России, но приближенные к Украине», — подчеркнул он.

Кроме того, Романенко добавил, что для российских войск наступления на данный момент нецелесообразны.

Напомним, ранее польский генерал заявил о возможности ядерного удара по России в случае войны.