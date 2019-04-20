Украинский генерал обвинил Россию в готовности развязать войну
Россия готова начать войну с Украиной уже в этом году. Об этом заявил украинский генерал Игорь Романенко в интервью изданию «Апостроф».
В качестве аргументов Романенко привел учения российских войск в непосредственной близости к украинским границам.
«На это [начало войны] им [российской армии] требуется от двух до четырех недель, чтобы задействовать войска и силы, которые расположены в России, но приближенные к Украине», — подчеркнул он.
Кроме того, Романенко добавил, что для российских войск наступления на данный момент нецелесообразны.
Напомним, ранее польский генерал заявил о возможности ядерного удара по России в случае войны.Общество
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