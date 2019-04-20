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Украинский генерал обвинил Россию в готовности развязать войну

07:36, 20.04.2019
Украинский генерал обвинил Россию в готовности развязать войну
Фото: pixabay.com

Россия готова начать войну с Украиной уже в этом году. Об этом заявил украинский генерал Игорь Романенко в интервью изданию «Апостроф».

В качестве аргументов Романенко привел учения российских войск в непосредственной близости к украинским границам.

«На это [начало войны] им [российской армии] требуется от двух до четырех недель, чтобы задействовать войска и силы, которые расположены в России, но приближенные к Украине», — подчеркнул он.

Кроме того, Романенко добавил, что для российских войск наступления на данный момент нецелесообразны.

Напомним, ранее польский генерал заявил о возможности ядерного удара по России в случае войны.

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