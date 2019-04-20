Более 50% россиян следят за внешней политикой страны — опрос

Более половины россиян (54%) следят за внешней политикой страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ).

При этом 44% респондентов заявили, что не интересуются внешней политикой государства.

Среди россиян от 18 до 30 лет внешняя политика не интересна 73% опрошенных, среди людей без высшего образования — 49%. Чаще следят за внешней политикой люди старше 60 лет (73%).

Среди успехов России на внешнеполитической арене опрошенные называли помощь Сирии (13%), присоединение Крыма (9%) и улучшение отношений с зарубежными странами (6%).



Среди неудач во внешней политике респонденты чаще всего указывали «напряженные отношения с Украиной» (9%), а также сложные отношения с США и санкции (8%), передает "РИА Новости".

Опрос «ФОМнибус» проводился 13-14 апреля среди 1,5 тысячи респондентов из 104 населенных пунктов 53 регионов России.



Отметим, что согласно опросу «Левада-центра», почти половина жителей России уверена, что страна движется по неверному пути развития, 42% одобряют намеченный курс, 13% россиян затруднились ответить.