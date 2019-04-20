Кадыров о дебатах в Киеве: «Порошенко проявил себя в качестве уличного драчуна»

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал дебаты действующего главы государства Петра Порошенко и руководителя партии «Слуга народа» Владимира Зеленского перед вторым туром президентских выборов.

По словам Кадырова, Порошенко проявил себя в качестве «уличного драчуна», обвиняя своего оппонента, кандидата на пост главы страны Владимира Зеленского в том, что он якобы испугался Кадырова. Глава Чечни также напомнил, что ранее Порошенко клялся России в любви.

«Кажется, вы забыли, как при передаче мне журналистов Олега Сидякина и Марата Сайченко (сотрудники Life News, задержанные в 2014 году и отпущенные украинской стороной) клялись в верности и любви к России» — написал Кадыров в своем телеграм-канале.



Ранее действующий президент Украины Петр Порошенко и кандидат в президенты страны Владимир Зеленский провели дебаты в спорткомплексе «Олимпийский». Зеленский заявил, что пришел сломать систему, которая возникла при Порошенко.

