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Зеленский: «Я простой человек, который пришел сломать эту систему»

20:16, 19.04.2019
Зеленский: «Я простой человек, который пришел сломать эту систему»
Фото: скриншот видео youtube.com

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе дебатов в спорткомплексе «Олимпийский», заявил, что пришел сломать систему, сложившуюся за годы, когда Украиной управлял Петр Порошенко.

Также Зеленский назвал себя результатом «ошибок и обещаний» Порошенко.

Кандидат в президенты Украины отметил, что сам голосовал за Порошенко в 2014 году. Зеленский признал, что это решение было ошибочным, передает ТАСС.

Дебаты начались в 19:00. Перед ними состоялся концерт. Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.

Напомним, что 14 апреля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не пришел на дебаты с действующим лидером страны Петром Порошенко. Тогда Зеленскийсообщил, что намерен провести дебаты с Порошенко 19 апреля.

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