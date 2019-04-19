Зеленский: «Я простой человек, который пришел сломать эту систему»

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе дебатов в спорткомплексе «Олимпийский», заявил, что пришел сломать систему, сложившуюся за годы, когда Украиной управлял Петр Порошенко.

Также Зеленский назвал себя результатом «ошибок и обещаний» Порошенко.

Кандидат в президенты Украины отметил, что сам голосовал за Порошенко в 2014 году. Зеленский признал, что это решение было ошибочным, передает ТАСС.



Дебаты начались в 19:00. Перед ними состоялся концерт. Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.

Напомним, что 14 апреля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не пришел на дебаты с действующим лидером страны Петром Порошенко. Тогда Зеленскийсообщил, что намерен провести дебаты с Порошенко 19 апреля.