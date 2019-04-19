Президент Молдавии намерен обсудить с Путиным отмену таможенных пошлин

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что надеется обсудить с российским лидером Владимиром Путиным отмену пошлин для молдавских производителей во время заседания Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«В конце мая — если не ошибаюсь, 29-го числа, — в Казахстане пройдет заседание лидеров стран — участниц ЕАЭС. Я уже получил устное приглашение. Там будет и Владимир Путин. Я надеюсь, что смогу обсудить с ним и тему отмены пошлин для молдавских производителей», — приводит слова Додона «РИА Новости».

Президент Молдавии выразил надежду, что Россия согласится продлить период отмены таможенных пошлин.

Ранее Путин и Додон договорились продолжить сотрудничество двух стран в рамках СНГ и ЕАЭС.