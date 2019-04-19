Ведущая сообщила об угрозе теракта в телестудии, где находится Порошенко

Фото: commons.wikimedia.org / Администрация Президента Украины

Ведущая Общественного телевидения, в студии которого находится президент Украины Петр Порошенко, сообщила, что в полицию поступил звонок о возможном теракте.

«Нам сообщили, что в зале есть человек, который может осуществить террористический акт. Меня просят сказать это в эфире, и я оглашаю это, чтобы кто хочет — покинул зал», — приводит ее слова «РИА Новости».

Ведущая также предложила Порошенко, но он остался. Также остались на своих местах и зрители в зале.

Ранее действующий президент Украины Петр Порошенко и кандидат в президенты страны Владимир Зеленский провели дебаты в спорткомплексе «Олимпийский». Зеленский заявил, что пришел сломать систему, сложившуюся за годы, когда Украиной управлял Порошенко.