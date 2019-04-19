Колесниченко и Ромашина победили на этапе Мировой серии по синхронному плаванию в Казани

Россиянки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина победили в технической программе дуэтов на этапе Мировой серии по синхронному плаванию в Казани, который сопряжен с чемпионатом России.

Спортсменки набрали 96,1481 балла, передает «РИА Новости». Второе место заняли итальянки Линда Черрути и Костанца Ферро (89,8612). Тройку призеров замкнули Анна-Мария Александри и Эйрини Александри (87,7417) из Австрии.

В чемпионате России серебро досталось Варваре Креопаловой и Алене Матвиенко (87,2116), бронза — у Алисы Голубевой и Яны Пресняковой (83,3785). В рамках этапа Мировой серии эти два дуэта стали четвертым и седьмым соответственно.