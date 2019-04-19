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Башкирия построит новые корпуса крымского санатория «Юбилейный» за 800 млн рублей

17:44, 19.04.2019
Башкирия построит новые корпуса крымского санатория «Юбилейный» за 800 млн рублей
Фото: bashinform.ru

Власти Башкирии намерены отстроить заново санаторий «Юбилейный» в Крыму. На первый этап проекта планируется потратить 800 млн рублей.

«Новый объект будет архитектурно современным, красивым, привлекательным», — приводит «Башинформ» слова врио главы РБ Радия Хабирова.

Ранее «Реальное время» проводило анализ санаториев Башкирии. Попал в перечень и «Юбилейный», который республика получила в 2017 году.

ОбществоВласть Башкортостан
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