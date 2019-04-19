УФАС: В Татарстане 76% жалоб на нарушения при госзакупках обоснованы

Фото: Инна Серова

По данным УФАС по РТ, 902 из 1 186, то есть 76%, поступивших жалоб на нарушения при госзакупках в 2018 году и 154 из 247 в I квартале 2019 года были признаны обоснованными, сообщил сегодня на пресс-конференции, посвященной итогам работы управления в области контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе и закупках начальник отдела контроля закупок Алмаз Яфизов.



Он отметил, что наблюдается тенденция к снижению количества нарушений, и уточнил, что наибольшее количество нарушений — до 35% традиционно выявляется в сфере строительства, за ним в списке «передовых» следуют такие отрасли, как медицина, поставки канцтоваров и компьютерной техники и услуги по уборке помещений и благоустройства внешней территории.

Подробности о нарушениях и нарушителях законодательства в закупках — в сегодняшнем материале «Реального времени».