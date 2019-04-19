Кремль не объявляет место и время встречи Путина и Ким Чен Ына по соображениям безопасности

Место и время встречи президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына не раскрываются из-за соображений безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

При этом он не ответил на вопрос о том, в каком формате пройдет встреча, но заверил, что она пройдет в России.

Лидеры России и КНДР обсудят развитие двусторонних отношений, а также проблемы денуклеаризации и регионального сотрудничества, пишет ТАСС.

Напомним, вчера Кремль объявил, что Ким Чен Ын приедет в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина. Встреча лидеров двух стран состоится в конце апреля.