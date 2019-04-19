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В России упростят процедуру оформления заявления на выплаты при рождении ребенка

11:25, 19.04.2019
В России упростят процедуру оформления заявления на выплаты при рождении ребенка
Фото: pixabay.com

Заявление на ежемесячные выплаты при рождении первого или второго ребенка можно будет подавать по месту фактического проживания. Соответствующий закон поддержал комитет Совета Федерации по социальной политике.

В настоящее время заявление подается исключительно по месту постоянной регистрации.

«Данным законом мы делаем все для того, чтобы получение выплат стало максимально удобным, и никому в них не было отказано по причине того, что человек обратился за ними по месту фактического проживания», — цитирует «Парламентская газета» замглавы Минтруда Алексея Вовченко.

Уточняется, что информация о назначении ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка будет размещаться в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО).

Напомним, ранее сообщалось, что в России могут начать выдавать материнский капитал за первого ребенка.

Общество
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