В России упростят процедуру оформления заявления на выплаты при рождении ребенка

Заявление на ежемесячные выплаты при рождении первого или второго ребенка можно будет подавать по месту фактического проживания. Соответствующий закон поддержал комитет Совета Федерации по социальной политике.

В настоящее время заявление подается исключительно по месту постоянной регистрации.

«Данным законом мы делаем все для того, чтобы получение выплат стало максимально удобным, и никому в них не было отказано по причине того, что человек обратился за ними по месту фактического проживания», — цитирует «Парламентская газета» замглавы Минтруда Алексея Вовченко.

Уточняется, что информация о назначении ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка будет размещаться в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО).

Напомним, ранее сообщалось, что в России могут начать выдавать материнский капитал за первого ребенка.