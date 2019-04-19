В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС

В Москве неизвестные напали на руководителя управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ Илью Гришина.

Нападение произошло утром. На данный момент Гришин находится на больничном, пишет РБК со ссылкой на ФАС. Сейчас ведомство вместе с правоохранительными органами отрабатывает все версии случившегося, включая связанные с профессиональной деятельностью.

Гришин заявил телеканалу «360», что неизвестные напали на него со спины возле его дома. Приехавшие врачи диагностировали у Гришина сотрясение мозга.



Напомним, что в октябре прошлого года произошли две потасовки с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Сначала, по версии следствия, Мамаев, Кокорин, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.

17 апреля Мосгорсуд оставил под арестом до 25 сентября Кокорина и Мамаева.