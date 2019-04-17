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Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева под арестом

11:35, 17.04.2019
Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева под арестом
Фото: скриншот видео youtube.com

Мосгорсуд оставил под арестом до 25 сентября футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также еще двух фигурантов. Об этом пишет ТАСС.

Напомним, 9 апреля Пресненский суд Москвы начал рассмотрение по существу дела форварда «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, а также полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и еще одного участника драк в центре столицы в октябре прошлого года, Александра Протасовицкого. Всем им грозят реальные тюремные сроки по статьям «Хулиганство» и «Побои».

3 апреля суд продлил арест Мамаева и Кокорина в «Бутырке» до 25 сентября.

ПроисшествияСпортФутбол
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